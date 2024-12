Gerard Piqué sobre su retiro en Barcelona: "No aceptaré si voy a ser suplente"

"Me retiraré en el Barça. Eso es seguro. Lo que no aceptaré es retirarme siendo suplente. A ver, si son los tres meses últimos de una temporada y me toca, pues bueno. ¿Pero un año entero en el banquillo? No, no me apetece", indicó al Diario El País.

"El otro día vi el récord de que era el mayor en marcar un gol europeo con el Barça y me deprimió para mal. Preferiría no haberlo metido… Luego vi que era el defensa con más goles en la competición con Roberto Carlos y eso estuvo mejor. Mucho mejor. Pero no me siento mayor. Claro que tengo una edad y cuando vea que no soy tan importante como siempre lo he sido me voy a ir", señaló.