Donnarumma sobre su llegada al PSG: "Neymar, Messi y Mbappé me recibieron bien"

“Hacía mucho tiempo que el PSG me seguía. No tuve ninguna duda en fichar. Estuve seducido por la voluntad que mostraron para ficharme, por hacerme sentir que querían que me uniera inmediatamente a su familia. Y, por supuesto, me sedujo la ambición del equipo y sus ganas de ganar siempre", indicó en sus primeras palabras.