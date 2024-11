Gareca sobre volver a dirigir un club: "A mi me gusta esa adrenalina"

El entrenador de la Blanquirroja sostuvo que no está descartado la opción de que regrese a ser director técnico de un equipo, en donde llevaría un ritmo más agitado.

"Tengo energía, la energía hay que construirla. Yo dirigiría a cualquier club. Son siete años (que no es técnico de un club) y creo que hay que alimentarla, porque temores tenemos todos, miedo a que te vaya mal, a la dificultad que se puede presentar, pero uno tiene que ir para adelante", inició el entrevista a ESPN2.

"Es lo que quería hacer (dirigir una selección) pero no puedo quitar que el día a día, domingo a domingo con los clubes también es emocionante. Dirigir un club es adrenalina pura y a mi me gusta esa adrenalina, trabajo para eso y puede ser (llegar a un equipo)… Los equipos me gustan, esa etapa es maravillosa", expresó.