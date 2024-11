Ricardo Gareca habló sobre su infancia: "No terminé la secundaria"

"Jugué en el club Juvencia de Tapiales (Provincia de Buenos Aires) Yo atajaba en Juvencia (arquero) y a la vuelta del club había un potrero y allí jugaba en el medio. Mi viejo salía de la fábrica y me espiaba, y según lo que me dicen era buen arquero. A mí papá le gustaba como jugaba en el medio. Y con un contacto me anotó el Boca Juniors. Un día me llegó la citación de Boca y dije ‘¿Esto qué es?’ y mi padre me dijo ‘te anoté en Boca’ y ‘te anoté al medio’ porque me gusta como juegas en el medio", contó el 'Tigre' en ESPN.