El futbolista que se salvo de morir aplastado: "fueron cinco minutos"

El futbolista que pasaba sus vacaciones en la mencionada ciudad aseguró que su familia se no se vio afectada, pero un grupo de personas sí. Por esa razón, manifestó unas palabras para G1, portal de noticias de Globo: “Cuando sucedió, nos íbamos y solo pude escucharlo. Gracias a Dios. Fueron cinco minutos”, reveló luego de esta terrible tragedia. Luego, posteó una foto en el lugar de la tragedia con la inscripción "gratitud a Dios".

Su madre, quién lo acompañaba y dio detalles de lo ocurrido. "Estuvimos minutos antes del accidente que sucedió en el cañón. Después fuimos para otro lugar donde no había señal de internet. Grande fue la liberación (de Dios). Sin palabras, solo gratitud a Dios", comentó.

Finalmente, su padre, quién fue otro de los integrantes en esta aventura terminó dando una breve explicación. "No presenciamos el hecho, pero estábamos cerca. Para no ponernos nerviosos, el marinero nos dijo que se había caído una piedra, pero no teníamos ni idea de qué era", concluyó.