¡Golpe a Barcelona! Athletic Club triunfó en San Mamés y avanzó a cuartos de la Copa del Rey

Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, disparó contra Ousmane Dembélé y le pide públicamente que deje el club azulgrana antes de fines de enero.

"Hoy día, a 20 de enero, a once días de cerrar el último plazo dentro de su contrato, es evidente y nos parece obvio que el jugador no quiere continuar en el Barcelona y no está comprometido con el proyecto futuro del Barça. En este escenario, se le ha comunicado a él y a sus agentes que debe salir de forma inmediata porque queremos jugadores comprometidos con este proyecto y por tanto esperamos que se produzca una transferencia antes del 30 de enero", dijo.