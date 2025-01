¡Bombazo! Pierre-Emerick Aubameyang llegó a Barcelona para anunciar su fichaje

El delantero fue captado por unos hinchas y él no se negó en lo absoluto, sonrió enormemente y los 'culés' celebran su llegada . Eso sí, faltaría anunciarlo y que pase los exámenes médicos pero todo ya está casi cerrado a falta de ese detallito importante: la firma.

Pierre Emerick Aubameyang

Pierre Emerick Aubameyang inició en el fútbol jugando en el Dijón CO de la segunda de Francia, pasó por Lille OSC en la primera y luego continuó por AS Mónaco, AS Saint-Etienne. Llegó a Borussia Dortmund donde destacó enormemente y luego pasó por Arsenal. Ahora último fue pretendido por el fútbol de Arabia Saudita pero él decidió seguir en fútbol de élite en Europa.