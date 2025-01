¿Extrañan a Lapadula? Benevento sumó su cuarto partido sin conocer el triunfo en la Serie B

¿Extrañan a Gianluca Lapadula ? Benavente empató esta mañana 1-1 ante Lecce y sumó su cuarto partido consecutivo que no puede ganar en la Serie B de Italia. De seguir por este camino, los 'Brujos' podrían perder la oportunidad de pelear por el ascenso a la máxima categoría.

El conjunto italiano no viene considerando al 'Bambino' debido a que, según el entrenador del plantel, el atacante pidió no ser convocado para afrontar un partido del torneo. Rápidamente los abogados del delantero de la Selección Peruana salieron a desmentir dicha declaración y ahora ambas partes vienen luchando ante la Junta Arbitral. De momento no hay una resolución.