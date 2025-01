Barcelona SC despidió a Fabián Bustos con triunfo ante Técnico Universidad por LigaPro

13' Sainz no pudo controlar a Preciado y le hizo una falta en el filo del área.

17' Barcelona SC juega el límite y se confunde en salida. Patta aprovechó ese error e ingresó al área, pero Estupiñán le quita el balón derribándolo. Técnico Universidad pide penal, pero el árbitro dice que no.

40' Se juegan los últimos minutos de la primera mitad y aún no hay goles. ¿Cambiará la historia en el complemento?

74' El juego por las bandas y los pases largos a espaldas de la defensa fueron las armas del Barcelona SC, que no le llega hacer daño a Técnico Universidad.

El duelo será transmitido por GOLTV, pero también estará disponible para todos los usuarios de Star Plus. No obstante, si no cuentas con ninguna de las dos opciones podrás disfrutarlo a través del minuto a minuto de Libero.pe.