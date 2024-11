Pep Guardiola se rinde ante la Argentina de Scaloni: "Son candidatas en el Mundial"

Al ser consultado por la periodista Verónica Brunati sobre la selección Argentina y sus chances en Qatar 2022 , el DT Pep Guardiola explicó que: "Yo no estoy allí pero lo que cuentan sobre la fortaleza del grupo es fundamental. En un torneo tan corto como un Mundial, cada vez tengo más claro que eso pesa mucho", de hecho priorizó la fortaleza del equipo más que la táctica y otras funciones que involucra dentro del fútbol.

Otra de las justficaciones que le da Pep Guardiola a la Argentina de Lionel Scaloni es haber conseguido un título: "El hecho de haber ganado la Copa América le da un 'guau, I've got it, lo hicimos'. Al equipo de Scaloni lo vi poco pero por resultados, hace mucho que no pierden. Y eso te va dando fortaleza, imbatibilidad…"