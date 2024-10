Paolo Guerrero no iría al Mundial de Qatar 2022, según predicción de vidente - VIDEO

No puede ser. Paolo Guerrero se está recuperando de una lesión que lo mantiene lejos de las canchas hace unos meses. El delantero espera recuperar para disputar la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 , pero el vidente Mossul asegura que Ricardo Gareca no lo tendrá en cuenta.

Durante su reciente participación en el programa de Paco Bazán en ATV, el reconocido vidente dejó en claro que Perú clasificará a Qatar 2022 , pero señaló que no todo será felicidad porque el exdelantero de Inter de Porto Alegre se quedará fuera de la próxima Copa del Mundo .

"Yo lo he dicho desde el año pasado, no lo veo en el mundial (a Paolo Guerrero). Es la verdad, no te voy a mentir", manifestó Mossul en vivo.