Madre y hermana de Andryv Shevchenko están bajo tierra en pleno ataque de Rusia a Ucrania

"No tienen comida y tampoco electricidad", confirma el propio Andyv Shevchenko, considerando que no las puede sacar del país pues es una misión imposible. "Mi madre y mi hermana acogieron a algunas personas que se mudaron con ellas. Las condiciones allí son pésimas. No hay comida. No hay electricidad. Son amigos de mi hermana. Llevan cinco días viviendo bajo tierra en un sótano", agregó el ex AC Milán.