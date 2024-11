Zlatan Ibrahimovic pone fecha a su retiro: "Jugaré hasta que vea a alguien mejor que yo"

Fiel a su estilo provocador, Zlatan Ibrahimovic respondió a la interrogante de cual será la fecha en la que ponga fin a su carrera futbolística. El delantero de 40 años no ve a nadie que sea mejor que él, por lo que seguirá jugando.

“El futuro está por escribir. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el fútbol y luego decir que podría seguir jugando al fútbol, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido”, comentó Ibrahimovic en una entrevista para la UEFA.