¿Guiño al Real Madrid? Mbappé sorprendió al hablar nuevamente en español sobre su futuro

Kylian Mbappé fue uno de los mejores jugadores del partido entre PSG vs. Lorient por la Ligue 1 de Francia. El cuadro parisino vuelve a sonreír ante toda su afición, ya que poco a poco está cerca de lograr el título de la temporada.

En medio de esta euforia por la goleada de 5-1, Kylian Mbappé no fue ajeno a las preguntas con relación a su futuro . Como se sabe, el delantero francés termina contrato con el PSG a fines del mes de junio, por lo que quedaría libre para fichar por cualquier club del mundo.

Para sorpresa de muchos, Kylian Mbappé no dudó en hablar nuevamente español como cuando el PSG derrotó al Real Madrid en Champions League. En esta ocasión, dejó en claro que aún no ha decidido su futuro, lo cual deja mucha intriga para los aficionados "merengues".

"No. no he tomado mi decisión. Estoy tranquilo. Enfocado en terminar la temporada. Juego al fútbol y vamos a ver lo que va a pasar", declaró Kylian Mbappé a ESPN.