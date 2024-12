¿Vuelve a Matute? Bryan Reyna definió su futuro tras ser vinculado a Alianza Lima: "Prioridad"

El futbolista peruano Bryan Reyna regresó a Lima tras el partido entre Belgrano vs Rosario Central válido por la jornada 27 de la Liga Profesional 2024 . Por su parte, tras su arribo a la capital, el jugador del 'Pirata' declaró ante la prensa y habló sobre la posibilidad de volver a La Victoria. ¿Lo confirmó?

"Mi prioridad es quedarme fuera del país. No quiero volver, sino seguir creciendo. Ya me acostumbré al futbol argentino y feliz por eso, porque pensé que iba a costarme más. Estuve bien en el transcurso del tiempo que viene jugando", expresó Bryan Reyna .

Finalmente, el extremo izquierdo de 26 años fue consultado sobre los buenos comentarios que viene recibiendo por parte de la afición del 'Pirata' sobre su rendimiento y no dudó en añadir que la hinchada siempre le da muestras de cariño: "La gente de Argentina me quiere mucho, me lo gané con mi juego y feliz por eso porque la gente de Belgrano te apoya y quiere mucho", concluyó.