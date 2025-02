Fernando Gago y la drástica decisión que tomará en Boca Juniors tras recibir fuertes críticas

Fernando Gago evalúa grandes cambios post derrota de Alianza Lima/Foto: GLR

Al respecto, según medios argentinos reportaron que, Fernando Gago analiza cambiar a gran parte de su plantel si es que, considera que algunos de sus futbolistas no mejoran su nivel. Cabe resaltar que, durante el cotejo contra los íntimos, el exjugador se mostró bastante furioso con Exequiel Zevallos, quien para el DT estaba lejos de tener un óptimo rendimiento.

El diario Olé también informó que hace poco, Gago tuvo una charla con el conjunto 'Xeneixe' en el Predio de Boca, y una vez más les enfatizó que aquel integrante del plantel que no destaque dejará de ser considerado: "Conmigo el que no corre, no juega", expresó.