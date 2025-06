¿A qué hora juega Venezuela vs. Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Venezuela vs. Bolivia se enfrentan este viernes 6 de junio en uno de los duelos más emocionantes de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Este enfrentamiento podría definir el camino de ambas selecciones que pelean un lugar al repechaje. Repasa los horarios confirmados para este vibrante encuentro.

¿Cuándo juegan Venezuela vs. Bolivia?

El emocionante cotejo por las fecha 15 del proceso clasificatorio rumbo a Norteamérica 2026 entre Venezuela vs. Bolivia está programado a disputarse este viernes 6 de junio desde el Estadio Monumental de Maturín en Venezuela.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Bolivia?

El compromiso entre Venezuela vs. Bolivia está programado a dar inicio a las 5:00 p.m. (hora peruana). No obstante, el horario dependerá según el país donde te encuentres. Por ello, aquí te dejamos los horarios confirmados para este partido para toda Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:00 p.m.

México y Centroamérica: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (del sábado)

Venezuela vs. Bolivia: Previa del partido por Eliminatorias Sudamericanas 2026

Venezuela llega a este cotejo con la necesidad de sumar los tres puntos para poder distanciarse en la tabla de posiciones y afianzarse en la zona de repechaje, ya que actualmente ocupan el séptimo lugar con 15 puntos y su más cercano perseguidor es precisamente Bolivia con 14 unidades.

De esta manera, una victoria para la 'vinotinto' será crucial en su objetivo de poder clasificar por primera vez a una cita mundialista. Para ello, contará con su principal estrella Samuel Rondón, quien será su principal arma en ataque.

Bolivia ganó 4-0 a Venezuela en el duelo de la fecha 7 de las Eliminatorias. Foto: AFP

Por su parte, Bolivia buscará dar el golpe de visita y reencontrarse con el triunfo luego de encadenar una mala racha de 5 partidos sin poder ganar en las Eliminatorias Sudamericanas.

No obstante, el elenco 'altiplánico' enfrenta una dura baja en su esquema, pues Ramiro Vaca no podrá disputar este enfrentamiento luego de haber dado positivo en el antidoping luego del partido ante Sporting Cristal por la Copa Libertadores, por lo que no pudo ser convocado para disputar esta fecha doble de junio.