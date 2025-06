¿Renuncia? Ricardo Gareca mencionó a Perú para anunciar si dejará a Chile: "No le puedo..."

Uno de los apuntados en Chile tras la dura derrota ante Argentina es Ricardo Gareca. El estratega de 67 años no logró conseguir un triunfo en casa para meterse en la pelea por el cupo a repechaje, por lo que la prensa le consultó directamente si seguirá al mando de 'La Roja' para lo que resta de las Eliminatorias. En medio de su respuesta, sorprendió al mencionar a Perú delante de toda la prensa sureña.

En primera instancia, dejó en claro que tiene la fuerza necesaria para poder cumplir este proceso clasificatorio con la selección chilena. Sabe que tiene un duelo en El Alto ante la escuadra de Bolivia, lo que sería su última carta para sostener la ilusión matemática de poner a 'La Roja' en zona de repechaje.

"Vamos a Bolivia y ojalá podamos traer el resultado que deseamos y ver si las últimas dos fechas llegamos con algunas posibilidades. Mi intención, sea yo o el técnico que desea la dirigencia en el futuro, es que se necesita empezar un proceso importante. Tengo cada vez más conocimiento, y en Chile no se terminan los procesos. De parte mía, más allá de esta derrota, a mí me encantaría afianzarme y tener un proceso y una continuidad", expresó.

Ricardo Gareca mencionó a Perú para aclarar su futuro

El 'Tigre' recibió fuerte critica de periodista chileno por anunciar que tiene el deseo de seguir al mando de Chile. Ante ello, no dudó en explicar las razones para sostenerse en el cargo y mencionar a Perú por hacerle un gran partido en el encuentro que se disputó en el Estadio Monumental de Ate.

"Me gusta los jugadores, me gusta Chile. Me gusta le desafío de dar vuelta a una historia pobre que usted dice, y que yo acepto. No le puedo decir más que eso. ¿La fuerza cuál es? Chile. Chile por momentos juega mal y por momentos bien. Nos falta encontrar regularidad en los 90. Primer tiempo de Ecuador fue muy bueno, el segundo tiempo con Argentina fue muy bueno, el partido con Perú fue un buen partido, el primer tiempo con Paraguay fue buen partido"

(VIDEO: Youtube Ronny Anderson)

¿Qué partidos le resta a Chile por Eliminatorias 2026?

El camino se torna complicado para Chile en su afán de llegar al Mundial 2026. Los rivales que tiene al frente son arduamente duros, por lo que sus chances son mínimas para escalar al séptimo lugar.