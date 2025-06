¿Quiere volver? La durísima imagen de Ricardo Gareca tras perder contra Argentina

La selección chilena quedó prácticamente eliminada del Mundial 2026 tras perder con Argentina en el Estadio Nacional de Santiago por las Eliminatorias Conmebol. Por ello, los hinchas sureños no aguantan más a Ricardo Gareca como su director técnico y le dijeron de todo al entrenador, quien al término del primer tiempo mostró un rostro totalmente desgarrador.

Los primeros 45 minutos culminaron 1-0 con victoria de la Albiceleste con gol de Julián Álvarez, resultado con el que Chile está obligado a ganarle a Bolivia en La Paz y esperar que Venezuela no sume más puntos. Por ello, el 'Tigre' se mostró totalmente desencajado al retirarse al vestuario durante el entretiempo. A continuación te dejamos el video.

¿Ricardo Gareca seguirá siendo DT de Chile?

De esta forma, Ricardo Gareca podría estar viviendo sus últimos minutos como director técnico de la selección chilena debido a que comentó hace poco que, si no ganaba sus partidos en esta fecha doble de Eliminatorias 2026, la directiva de la Roja estará en su derecho de tomar la decisión que mejor le parezca. El equipo del argentino sigue en el fondo de la tabla de posiciones.

"Soy un tipo abierto, que jamás he complicado nada. Está en lo cierto cuando dice que si no me va bien en estas dos fechas, los dirigentes puedan tomar la decisión que quieran. O quizás terminar las Eliminatorias", indicó el 'Tigre' en conferencia de prensa previo al partido con la Albiceleste en el Estadio Nacional.

Números de Ricardo Gareca en Chile

Hasta la fecha, Ricardo Gareca ha disputado 15 partidos con la selección chilena, contando duelos amistosos y oficiales, consiguiendo 4 victorias, 3 empates, y 8 derrotas. Sin embargo, los números son algo engañosos debido a que por Eliminatorias únicamente obtuvo un triunfo 4-2 sobre Venezuela en condición de local.