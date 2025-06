Ricardo Gareca dio detalles sobre su futuro en Chile tras la fecha doble de las Eliminatorias

Chile es de momento la peor selección de todas las Eliminatorias 2026 debido a que marcha último en la tabla de posiciones. Bajo esa premisa, muchos quieren saber si Ricardo Gareca continuará al mando como su director técnico y por ello el estratega reveló cuál es el único motivo por el cual dejaría la Roja en pleno proceso clasificatorio.

Previo al enfrentamiento con Argentina en el Estadio Nacional de Santiago, el 'Tigre' brindó una conferencia de prensa en la que aclaró si seguirá o no siendo el entrenador de la Roja. "Soy un tipo abierto, que jamás he complicado nada. Está en lo cierto cuando dice que si no me va bien en estas dos fechas, los dirigentes puedan tomar la decisión que quieran. O quizás terminar las Eliminatorias", precisó.

De esta manera, queda claro que Ricardo Gareca podría dejar la selección chilena debido a que la federación tiene todo el derecho a decidir no continuar con él si es que no le va bien en los compromisos ante la Albiceleste de local y Bolivia en el Hernando Siles de La Paz. Recordemos que si no consigue al menos una victoria quedará totalmente eliminado del Mundial 2026.

"Hay que ver lo que piensan ellos. Yo lo que siempre he notado es respaldo. Cuando nos juntamos, no fue un problema la parte económica. Les facilité todo. Tengo un contrato y lo defiendo, pero no soy un tipo… El tema económico no es un problema para mí", sentenció el 'Tigre' en la rueda de prensa.

Números de Ricardo Gareca en Chile

En total Ricardo Gareca ha disputado 14 partidos con la selección chilena, entre amistosos y oficiales, consiguiendo 4 victorias, 3 empates, y 7 derrotas. Vale precisar que en las Eliminatorias 2026 únicamente tiene un triunfo y fue el 4-2 obtenido sobre Venezuela en el Estadio Nacional.