¿Con Ureña? El sorprendente once que prepara Gareca para el Chile vs Argentina

Este jueves, la selección Chile recibirá a Argentina sin margen de error y con una gran necesidad de ganar a como dé lugar para alcanzar un sitio en el repechaje de la tabla y volver a tener esperanzas de clasificar al próximo Mundial 2026. Por ello, Ricardo Gareca apuesta por combinar nuevos elementos con jugadores de experiencia para dar el golpe al equipo de Lionel Messi.

Posible alineación de Chile

Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Lucas Cepeda.

En la reciente jornada de entrenamientos, el once que probó Ricardo Gareca evidencia que Chile buscará quedarse con los tres puntos en disputa y para ello recurrirá a Arturo Vidal y Alexis Sánchez, como sus cartas que deberán llevar la dosis de experiencia y seguridad.

Entrenamiento de Chile.

En el arco, Gareca ratificará su confianza en el arquero del Colo Colo, Brayan Cortés, este será bien escoltado por Suazo, Sierralta, Loyola y Maripán, quien si estará en la formación de Chile, tras ser evaluado por una molestia que expresó.

Finalmente, en el mediocampo se encontrará Echeverría, Pizarro y Vidal, y más adelante en el ataque encontraremos a Osorio, Sánchez y Cepeda. Por su lado, Rodrigo Ureña de Universitario, sería uno de las piezas de recambio.

Formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Balerdi, Nicolás Tagliafico; Barrenechea o Lo Celso, De Paul, Palacios; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Simeone.

Por su lado, en la selección argentina no habría mucha expectativa, ya que el entrenador Lionel Scaloni adelantó que optará por aquellos futbolistas que no han tenido mucho rodaje en las anteriores fechas, pues con la 'Albiceleste' ya clasificada, no hay urgencias.

Incluso, Lionel Messi no estaría dentro de los elegidos, y las sorpresas se centran en la presencia de Balerdi, Barrenechea y Simeone