Periodistas chilenos explotan en vivo y destruyen con insultos a Ricardo Gareca: "Es un..."

Una de las selecciones que no tiene margen de error en estas Eliminatorias 2026 es Chile. El equipo de Ricardo Gareca marcha en la última posición de la tabla con 10 unidades, por lo que ahora necesita el pleno de victorias para soñar con la clasificación a la Copa del Mundo. Sin embargo, por parte de los periodistas chilenos, hay una fuerte molestia por las decisiones del 'Tigre', ya que no convocó a jugadores de buen presente.

PUEDES VER: Ricardo Gareca recibió pésima noticia en Chile previo al partido ante Argentina y Bolivia

Tal es el caso del periodista Jorge Hevia Cristiano, que junto a su colega no dudaron en explotar de furia por todo lo que viene haciendo el estratega argentino con 'La Roja'. En el programa en vivo "De Buena Fuente", se tildó de "impresentable" a Ricardo Gareca por las inéditas acciones con el equipo mayor de Chile.

Según su postura, expresan que Gareca ha tenido la posibilidad de llamar a mejores jugadores de los que ya estaban en consideración. Y es que las lesiones no perdonan en el fútbol de hoy en día, por lo que había chance de potenciar con nuevas alternativas que se encontraban en gran nivel a mediados de este 2025.

"A mi esta hue… me mandan a la chu… Me dan ganas de irme. Nos están viendo las hue… Se lesiona un central, llama un lateral. Se lesiona un enganche y llama un enganche que ha estado coqueteando más con las no citaciones que con jugar. Este hue… es todo impresentable y la Federación no lo puede echar. Es un resumen del fútbol chileno", manifestó en vivo.

"Se lesiona un central y lleva un lateral. Se lesiona un 10 y lleva a uno que ha pasado más fuera de citaciones que jugando. Gareca es un payaseo constante y la ANFP esperando que pierda para echarlo", manifestaron públicamente para arremeter contra el ex DT de la selección peruana.

(VIDEO: De Buena Fuente)

¿Cuándo juega Chile vs Argentina por Eliminatorias?

Este partido de Eliminatorias 2026 entre Chile vs Argentina se juega el jueves 5 de junio a partir de las 9:00 pm. horario chileno (10:00 pm. horas de Buenos Aires y 7:00 pm. horas de Perú).