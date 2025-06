¡No lo podía creer! Así reaccionó Ancelotti al descubrir que existe un Barcelona en Sudamérica

Tras dejar el Real Madrid, Carlo Ancelotti sorprendió debutando en las Eliminatorias 2026 como entrenador de Brasil con un empate ante Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. Sin embargo, en la previa del encuentro, el entrenador italiano tuvo una reacción totalmente inesperada al ver un escudo similar al del Barcelona de España, máximo rival de su antiguo club, en las gradas del recinto deportivo y descubrir que existe un equipo con el mismo nombre en Sudamérica.

El estratega pensó que los ecuatorianos pusieron escudos del cuadro azulgrana con la intención de distraerlo, ya que su pasado en tienda merengue es conocido totalmente. Por ello, llamó a algunos integrantes de su comando técnico y les consultó de qué se trataba todo, a lo que ellos respondieron aclarándole que se trata del Barcelona SC, conjunto ecuatoriano que ejerce localía en el recinto donde se realizó el duelo entre la canarinha y el Tricolor.

El video que acabas de ver ha dado la vuelta al mundo entero porque muestra el claro desconocimiento que tiene Carlo Ancelotti sobre el fútbol sudamericano, contrario a nuestro caso debido a que en este continente todos los amantes del fútbol, o al menos la mayoría, sabe de los elencos más populares de Europa.

Por otra parte, lejos del curioso video, el debut del ex Real Madrid con la selección de Brasil no fue el esperado debido a que su equipo no jugó bien y los hinchas comenzaron a criticarlos, aunque han sabido ser pacientes con el italiano debido a que se trató de su primer compromiso en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Próximo partido de Brasil en las Eliminatorias 2026

Finalmente, es importante precisar que con una victoria más la canarinha tendrá prácticamente asegurado su boleto a la Copa del Mundo de Norteamérica. La próxima fecha el equipo de Carlo Ancelotti recibirá a Paraguay en casa, el martes 10 de junio desde las 19.45 horas de Perú.