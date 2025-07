¿Reclamo? Gremio hace fuerte anuncio tras ser eliminado por Alianza Lima: "Exclusiva"

Uno de los batacazos de la Copa Sudamericana fue la eliminación de Gremio a manos de Alianza Lima, ya que los blanquiazules avanzaron a Octavos de Final gracias al marcador global de 3-1. Ahora, días después del recordado partido, el elenco de Porto Alegre sorprendió a todos sus hinchas con un comunicado que los llena de ilusión. ¿Reclamo a la vista?

El arbitraje del partido no generó polémica, aunque algunos jugadores del 'Tricolor' reclamaron sobre la hora debido a que los futbolistas íntimos se tiraban mucho al campo para que pasen los minutos. Sin embargo, eso no es motivo de queja y para alivio de los aficionados peruanos la publicación del cuadro brasileño no tiene nada que ver con la derrota en el Arena do Gremio.

"Entrevista exclusiva. GrêmioTV conversó en primera persona con el nuevo delantero del Tricolor. Carlos Vinícius habló sobre su alegría al aceptar la convocatoria del Grêmio y sus expectativas ante este nuevo reto en el fútbol brasileño", precisó el club, generando así mucha expectativa por la llegada de su nuevo atacante para el resto del Brasileirao.

Recordemos que en el torneo doméstico Gremio marcha décimo cuarto con 17 unidades y se encuentra únicamente a 3 puntos del descenso, por lo que necesita mejorar su rendimiento con urgencia. Asimismo, esta noche enfrentará a Palmeiras en condición de visitante desde las 19.00 horas y los pronósticos están en su contra.

¿Quién es Carlos Vinícius?

Carlos Vinícius es un delantero de 30 años que cuesta 3.5 millones de euros en el mercado de transferencias y acaba de fichar por el 'Tricolor' luego de una amplia carrera profesional en Europa. El atacante ha jugado en clubes como Napoli, AS Mónaco, Benfica, Tottenham, PSV, Fulham, Galatasaray, entre otros.