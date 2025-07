Futbolista del Real Sociedad renunció a España para representar a la selección hispana: "Mis raíces son..."

El fútbol es uno de los deportes que más debate genera entre los aficionados, especialmente cuando se trata de la elección de un jugador por representar a un país diferente al de su nacimiento. El caso más reciente es el de Eloy Nebreda, canterano de la Real Sociedad, quien sorprendió al revelar que ha iniciado los trámites para obtener la nacionalidad cubana con el objetivo de jugar por esa selección.

Eloy Nebreda consiguió la ciudadanía cubana

El juvenil de 18 años nació en tierras españolas, sin embargo, tiene raíces cubanas por parte de su madre. Actualmente, Eloy Nebreda se desempeña como futbolista ofensivo de banda y a su corta edad, mantiene un contrato profesional con la Real Sociedad de España, uno de los equipos importantes de Europa.

El canterano reveló la cercanía y cariño que mantiene con el país caribeño. "Yo he nacido en España, pero he viajado a Cuba todos los años desde que tengo seis meses (...) Es un país que amo y he disfrutado desde niño", declaró Nebreda para el medio local "14ymedio".

Por lo tanto, el extremo comenzó con los trámites para conseguir la ciudadanía cubana y así pueda representar a los "Leones del Caribe", dejando de lado la opción de vestir la camiseta de España. "Para la nacionalidad, hice la solicitud de la inscripción de nacimiento cubana, la cual fue aceptada, y posterior solicité el pasaporte. Es un orgullo tener la posibilidad de jugar para su selección", manifestó el deportista.

Anuncio del jugador de Real Sociedad

Con esta decisión y la aceleración de sus papeles, Nebrada puede ser convocado al Mundial Sub-20, donde Cuba hará participación a finales del año. Asimismo, continuará su carrera profesional con Real Sociedad hasta el 2029, el cual le permite jugar en el Equipo C en la temporada 2025-2026.

El impacto de la Asociación de Fútbol de Cuba por nacionalizar deportistas

La Asociación de Fútbol de Cuba inició con un cambio en sus estatutos para el proceso de nacionalización a futbolistas ajenos a la Isla. Esta práctica rompe el anterior esquema de la política deportiva: No competir con atletas nacionalizados, y a la vez formados fuera de la pirámide de alto rendimiento.

Uno de los ejemplos de esta nueva medida son las convocatorias al equipo absoluto caribeño de Alessio Raballo, Camilo Pinillo, Martin Abel Rodríguez y Jorge Aguirre.

Proceso legal que utiliza la Asociación de Fútbol de Cuba para nacionalizar a deportistas