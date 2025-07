¿Se arrepiente? Fabián Bustos recibió dura noticia con Olimpia de Paraguay: "Podría..."

Olimpia no pasa por su mejor momento de la temporada, luego de encadenar una serie de malos resultados que los ha llevado a estar lejos de la pelea por el título. Por ello, el ex DT de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, ha recibido una dura notica previo al enfrentamiento ante Trinidense por la Liga de Paraguay.

Fabián Bustos recibió dura noticia con Olimpia de Paraguay

Resulta que, según la información que compartió el periodista paraguayo Elvin Kobs, la directiva de Olimpia habría decidido hacer un cambio radical en el equipo y eso incluye el futuro de Fabián Bustos, quien, de no ganar en el próximo partido, dejaría de ser el entrenador del club.

"Fabián Bustos no continuaría en Olimpia en caso de no ganarle este domingo a Trinidense. La idea es llegar con racha positiva al clásico y la decisión de cambio podría darse inmediatamente si el equipo no levanta vuelo", informó el comunicado en su cuenta de 'X'.

Fabián Bustos podría dejar Olimpia tras malos resultados: Foto: AFP | Composición: Líbero

De esta forma, el futuro de Bustos parece incierto. El técnico ha sido duramente cuestionado por la afición, luego de llegar con la misión de mejorar el rendimiento del equipo y terminar siendo eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de finalizar en la quinta posición del Torneo Apertura.

Fabián Bustos tiene una mala racha con Olimpia

El estratega de 56 años fue presentado con gran expectativa por Olimpia de Paraguay a mediados de abril de este año. Sin embargo, desde su llegada, el equipo ha registrado resultados preocupantes que lo han alejado de la lucha por el título del campeonato paraguayo.

Desde que asumió el cargo, Fabián Bustos ha dirigido 14 partidos al mando de Olimpia, con un saldo de apenas 3 victorias, 8 empates y 3 derrotas. Además, en los últimos cinco encuentros solo ha conseguido una victoria, comenzando con el pie izquierdo el Torneo Clausura.

Próximo partido de Olimpia

Ahora, Fabián Bustos deberá afinar detalles para sacar el mejor rendimiento de sus dirigidos y afrontar de la mejor manera el próximo duelo ante Sportivo Trinidense, correspondiente a la fecha 2 de la Liga de Paraguay. Este encuentro se disputará el domingo 13 de julio, a las 4:30 p.m. (hora de Perú) y 6:30 p.m. (hora de Paraguay).