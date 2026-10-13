Netflix da el golpe en el fútbol mundial y adquiere los derechos exclusivos del Mundial 2030

Netflix sigue expandiendo su presencia en el deporte internacional y acaba de dar un paso importante al adquirir los derechos audiovisuales exclusivos de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La plataforma de streaming apuesta cada vez más por los grandes eventos deportivos y sorprende con un acuerdo que promete cambiar la forma de ver el torneo más importante del fútbol.

La noticia fue anunciada por la propia compañía a través de sus redes sociales, donde confirmó que tendrá la exclusividad de las transmisiones del Mundial 2030 en España y Andorra, de momento. Este movimiento representa un avance significativo para Netflix, que busca consolidarse como una alternativa a la televisión tradicional en la emisión de grandes competiciones.

Netflix anuncia que adquirió los derechos de TV para el Mundial 2030.

Netflix apuesta por el fútbol y amplía su presencia en el deporte

La incursión de Netflix en la Copa del Mundo masculina no llega de manera aislada. En diciembre de 2024, la empresa anunció un acuerdo para transmitir las ediciones de 2027 y 2031 del Mundial femenino, una apuesta que reforzó su interés por el fútbol internacional. El primer torneo se disputará en Brasil, mientras que la sede de la edición de 2031 está pendiente de confirmación.

El acuerdo para el Mundial 2030 también contempla una propuesta particular para los aficionados: según el anuncio difundido por la plataforma, habrá un partido por jornada disponible gratuitamente en España, mientras que los encuentros de la selección española, las semifinales y la final se emitirán a través de una cadena de televisión nacional. Estas condiciones forman parte de la estrategia anunciada para ese mercado.

Netflix busca competir en las transmisiones deportivas

Además del fútbol, Netflix ha ganado terreno en otras disciplinas. La compañía transmite partidos de Navidad de la NFL y amplió su acuerdo con la liga estadounidense hasta 2030, con encuentros adicionales de la temporada regular. También ha apostado por el boxeo con eventos de alto perfil y continúa explorando nuevas oportunidades dentro del entretenimiento deportivo.

Con los derechos del Mundial 2030, Netflix refuerza su apuesta por los eventos en directo y busca atraer a más aficionados a su plataforma. La competencia por las transmisiones deportivas se intensifica y abre un nuevo escenario para el público, que cada vez encuentra más opciones de acceso a los partidos de sus equipos y selecciones favoritas.