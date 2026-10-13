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Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre: programación, horarios y cómo ver fútbol GRATIS

Este miércoles 14 de octubre, la agenda deportiva está repleta de acción con partidos de la Champions League y semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana. Infórmate sobre horarios y canales.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre
Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre | Composición: LÍBERO
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Se nos viene una agenda deportiva bastante cargada con los partidos de este miércoles 14 de octubre. Tendremos acción por la Champions League. Además, se juegan partidos por semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. A continuación, repasa horarios y canales para que no te pierdas ningún encuentro.

Real Madrid y Roma juegan este miércoles por la fase liga de la Champions League 2026-27.

PUEDES VER: Real Madrid vs. Roma por la Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Partidos de hoy por Champions League

HorariosPartidosCanales
11:45Feyenoord vs ComoESPN 2, Disney+
11:45LASK vs LiverpoolESPN, Disney+
14:00Bodo/Glimt vs Borussia DortmundESPN 5, Disney+
14:00Manchester City vs PSGESPN, Disney+
14:00Real Betis vs PortoESPN 7, Disney+
14:00AS Roma vs Real MadridESPN 2, Disney+
14:00Shakhtar vs AEKESPN 6, Disney+
14:00Slovan Bratislava vs StuttgartDisney+
14:00Aston Villa vs FenerbahçeESPN 3, Disney+

Partidos de hoy por Copa Libertadores

HorariosPartidosCanales
19:30Fluminense vs PalmeirasESPN, Disney+

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Atlético Mineiro vs Montevideo City TorqueESPN, Disney+, DSports, DGO

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Sarmiento vs River PlateTNT Sports, ESPN

Partidos de hoy por Liga Dimayor

HorariosPartidosCanales
16:30Junior vs PereiraRCN, Win+

Partidos de hoy por Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
20:30Atlético Nacional vs Independiente MedellínWin Play

Partidos de hoy por Copa Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:00Atlético Temberaty vs Sol de AméricaFanatiz
17:30Cerro Porteño vs San LorenzoFanatiz

Partidos de hoy por Copa AUF

HorariosPartidosCanales
13:30Boston River vs River PlateDSports
19:00Maldonado vs AlbionDSports

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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