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Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre: programación, horarios y cómo ver fútbol GRATIS
Este miércoles 14 de octubre, la agenda deportiva está repleta de acción con partidos de la Champions League y semifinales de la Copa Libertadores y Sudamericana. Infórmate sobre horarios y canales.
Partidos de hoy, miércoles 14 de octubre | Composición: LÍBERO
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Se nos viene una agenda deportiva bastante cargada con los partidos de este miércoles 14 de octubre. Tendremos acción por la Champions League. Además, se juegan partidos por semifinales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. A continuación, repasa horarios y canales para que no te pierdas ningún encuentro.
Partidos de hoy por Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|Feyenoord vs Como
|ESPN 2, Disney+
|11:45
|LASK vs Liverpool
|ESPN, Disney+
|14:00
|Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund
|ESPN 5, Disney+
|14:00
|Manchester City vs PSG
|ESPN, Disney+
|14:00
|Real Betis vs Porto
|ESPN 7, Disney+
|14:00
|AS Roma vs Real Madrid
|ESPN 2, Disney+
|14:00
|Shakhtar vs AEK
|ESPN 6, Disney+
|14:00
|Slovan Bratislava vs Stuttgart
|Disney+
|14:00
|Aston Villa vs Fenerbahçe
|ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Fluminense vs Palmeiras
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Atlético Mineiro vs Montevideo City Torque
|ESPN, Disney+, DSports, DGO
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Sarmiento vs River Plate
|TNT Sports, ESPN
Partidos de hoy por Liga Dimayor
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Junior vs Pereira
|RCN, Win+
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:30
|Atlético Nacional vs Independiente Medellín
|Win Play
Partidos de hoy por Copa Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Atlético Temberaty vs Sol de América
|Fanatiz
|17:30
|Cerro Porteño vs San Lorenzo
|Fanatiz
Partidos de hoy por Copa AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Boston River vs River Plate
|DSports
|19:00
|Maldonado vs Albion
|DSports
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.