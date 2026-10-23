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¿Cristiano Ronaldo anotó su gol 982 o fue autogol? Esto dice el sitio oficial de la Liga de Arabia

La controversia se ha instalado sobre el gol número 982 de Cristiano Ronaldo porque varias plataformas de marcadores en vivo no lo han convalidado.

Gary Huaman
Cristiano Ronaldo llegó a los 982 goles en su carrera profesional.
Cristiano Ronaldo llegó a los 982 goles en su carrera profesional. | Foto: composición Líbero
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Se acaba de instalar una nueva polémica en la victoria del Al-Nassr sobre Al Faisaly por la fecha 11 de la Liga Profesional Saudí. Sucede que los amarillos se impusieron por 3-1 para ponerse a dos puntos del líder Al-Hilal. No obstante, la controversia que se ha instalado en este triunfo es si Cristiano Ronaldo convirtió el 2-0 (y gol número 928 en su carrera profesional) o fue autogol del defensor Andrei Girotto.

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Así fue el polémico gol de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

Tal como se ve en las imágenes, Cristiano Ronaldo conectó un preciso centro y sacó un fuerte cabezazo de espaldas para vencer al portero. Sin embargo, en redes sociales se instaló la polémica de que el portugués no llegó a impactar el esférico, sino que fue el defensor de Al Faisaly quien convirtió en su propia portería.

De acuerdo a las páginas Flashscore y Sofascore, especialistas en datos y estadísticas de fútbol, el 2-1 no fue gol de Cristiano Ronaldo, sino que es autogol de Andrei Girotto.

Cristiano Ronaldo

Sofascore y Flashcore no le dan el gol a Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la página oficial de la Liga Profesional Saudí revisó el acta final del árbitro y del comité técnico de la liga, por lo que decidieron atribuirle el gol a Cristiano Ronaldo.

En conclusión, el registro que prevalece para estadísticas oficiales, bota de oro y recuento de goles de carrera es únicamente el de la Saudi Pro League (SPL). Es preciso resaltar también que plataformas como Flashscore o SofaScore tardan un par de horas en corregir la ficha del partido cuando la liga o el árbitro principal modifican la autoría de un gol en el informe arbitral final post-partido.

Liga de Arabia Saudita

Página oficial de la Liga de Arabia Saudita.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a 1.000 tantos?

Tras el tanto convalidado este 23 de octubre, Cristiano Ronaldo lleva 982 goles anotados y está a tan solo 18 conquistas para llegar a 1.000.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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