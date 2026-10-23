¿Cristiano Ronaldo anotó su gol 982 o fue autogol? Esto dice el sitio oficial de la Liga de Arabia

Se acaba de instalar una nueva polémica en la victoria del Al-Nassr sobre Al Faisaly por la fecha 11 de la Liga Profesional Saudí. Sucede que los amarillos se impusieron por 3-1 para ponerse a dos puntos del líder Al-Hilal. No obstante, la controversia que se ha instalado en este triunfo es si Cristiano Ronaldo convirtió el 2-0 (y gol número 928 en su carrera profesional) o fue autogol del defensor Andrei Girotto.

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Así fue el polémico gol de Cristiano Ronaldo con Al-Nassr

Tal como se ve en las imágenes, Cristiano Ronaldo conectó un preciso centro y sacó un fuerte cabezazo de espaldas para vencer al portero. Sin embargo, en redes sociales se instaló la polémica de que el portugués no llegó a impactar el esférico, sino que fue el defensor de Al Faisaly quien convirtió en su propia portería.

De acuerdo a las páginas Flashscore y Sofascore, especialistas en datos y estadísticas de fútbol, el 2-1 no fue gol de Cristiano Ronaldo, sino que es autogol de Andrei Girotto.

Sofascore y Flashcore no le dan el gol a Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la página oficial de la Liga Profesional Saudí revisó el acta final del árbitro y del comité técnico de la liga, por lo que decidieron atribuirle el gol a Cristiano Ronaldo.

En conclusión, el registro que prevalece para estadísticas oficiales, bota de oro y recuento de goles de carrera es únicamente el de la Saudi Pro League (SPL). Es preciso resaltar también que plataformas como Flashscore o SofaScore tardan un par de horas en corregir la ficha del partido cuando la liga o el árbitro principal modifican la autoría de un gol en el informe arbitral final post-partido.

Página oficial de la Liga de Arabia Saudita.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a 1.000 tantos?

Tras el tanto convalidado este 23 de octubre, Cristiano Ronaldo lleva 982 goles anotados y está a tan solo 18 conquistas para llegar a 1.000.