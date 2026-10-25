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Partidos de hoy, lunes 26 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 26 de octubre. Se nos vienen encuentros por Ligue 1, Liga 2, LaLiga y más.

Gary Huaman
Revisa acá la programación de los partidos de este lunes 26 de octubre.
Revisa acá la programación de los partidos de este lunes 26 de octubre. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 26 de octubre se disputarán encuentros atractivos de las principales europeas como la Ligue 1, LaLiga de España y también torneos de Sudamérica. A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.

Todo listo para la entrega del Balón de Oro 2026.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver la entrega del Balón de Oro 2026

Partidos de hoy por la Liga 2

PartidoHorarioCanal
Pirata vs Unión Comercio11.00 a. m.Bicolor+

Partidos de hoy por la Ligue 1

PartidoHorarioCanal
PSG vs Lyon2.30 p. m.ESPN 2 y Disney+

Partidos de hoy por LaLiga

PartidoHorarioCanal
Sevilla vs Osasuna3.00 p. m.ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina

PartidoHorarioCanal
Unión Santa Fe vs Estudiantes5.00 p. m.Disney+ y Fanatiz
Instituto vs Deportivo Riestra7.15 p. m.TyC Sports y Fanatiz

Partido de hoy por la Liga de Campeones AFC

PartidoHorarioCanal
Neftchi Fargona vs Al-Ittihad8.45 a. m.Disney+
Al Ahli SC vs Al Gharafa11.00 a. m.Disney+
Al-Ain vs Tractor11.00 a. m.Disney+
Al Qadsiyah vs Al Sadd1.15 p. m.Disney+
Al Quwa Al Jawiya vs Pakhtakor1.15 p. m.Disney+

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Coritiba vs Gremio5.30 p. m.Entel Gol
Flamengo vs Atlético Mineiro6.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Chile

PartidoHorarioCanal
U. de Chile vs Everton4.00 p. m.Max Chile

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

PartidoHorarioCanal
Jaguares de Córdoba vs Llaneros6.00 p. m.Win+ y Win Play
Ind. Santa Fe vs Atl. Bucaramanga8.05 p. m.Win+ y Win Play
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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