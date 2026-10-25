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Partidos de hoy, lunes 26 de octubre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, lunes 26 de octubre. Se nos vienen encuentros por Ligue 1, Liga 2, LaLiga y más.
Revisa acá la programación de los partidos de este lunes 26 de octubre. | Foto: composición Líbero
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Este lunes 26 de octubre se disputarán encuentros atractivos de las principales europeas como la Ligue 1, LaLiga de España y también torneos de Sudamérica. A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Liga 2
|Partido
|Horario
|Canal
|Pirata vs Unión Comercio
|11.00 a. m.
|Bicolor+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|PSG vs Lyon
|2.30 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Sevilla vs Osasuna
|3.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Unión Santa Fe vs Estudiantes
|5.00 p. m.
|Disney+ y Fanatiz
|Instituto vs Deportivo Riestra
|7.15 p. m.
|TyC Sports y Fanatiz
Partido de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Partido
|Horario
|Canal
|Neftchi Fargona vs Al-Ittihad
|8.45 a. m.
|Disney+
|Al Ahli SC vs Al Gharafa
|11.00 a. m.
|Disney+
|Al-Ain vs Tractor
|11.00 a. m.
|Disney+
|Al Qadsiyah vs Al Sadd
|1.15 p. m.
|Disney+
|Al Quwa Al Jawiya vs Pakhtakor
|1.15 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Coritiba vs Gremio
|5.30 p. m.
|Entel Gol
|Flamengo vs Atlético Mineiro
|6.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|U. de Chile vs Everton
|4.00 p. m.
|Max Chile
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Jaguares de Córdoba vs Llaneros
|6.00 p. m.
|Win+ y Win Play
|Ind. Santa Fe vs Atl. Bucaramanga
|8.05 p. m.
|Win+ y Win Play
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