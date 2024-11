Gustavo Dulanto tras clasificar a Champions: "Decían que me iban a meter cinco"

"Champions League para Perú la c...", expresó eufóricamente Gustavo Dulanto ante las cámaras de la UEFA. “Es un sueño lo que estoy viviendo, no lo puedo creer. Partido muy difícil. Se jugaron ocho partidos, yo sabía que iba a llegar lejos. Gracias madre, te amo mucho y te extraño. Decían que me iban a eliminar en Serbia, que me iban a meter cinco goles y aquí estamos”, agregó en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram.