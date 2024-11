UEFA estrenó documental con Mbappé y De Bruyne como figuras

Kylian Mbappé de PSG y Kevin de Bruyne de Manchester City son las dos primeras figuras del documental elaborado por la UEFA que estrenó el primer episodio de "The Players" en el que entrevistan a ambos jugadores y cuentan detalles del fútbol que juegan en la actualidad y la presión a la que se enfrentan pero se sobreponen con su gran talento. Este documental lo puedes encontrar en la página UEFA.tv.

En el siguiente episodio revelarán a otros dos jugadores y continuar con este producto que lo podrás ver en la página de la UEFA previo registro y totalmente gratis. El material está en inglés y sin subtítulos pero en el idioma del fútbol basta con verlo para entenderlo en caso no se domine el idioma anglosajón.

Esta no es la primera vez que UEFA hace un material audiovisual de este estilo, anteriormente hizo uno basado en los mejores árbitros de Europa en el que cuentan cómo manejan la presión psicológica y el nuevo uso del VAR. También lo puedes encontrar en las plataformas de forma gratuita y se titula: 'Man in the Middle'.