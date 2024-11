Claudio Pizarro y su favorito para ganar la Champions League

"Una de las cosas que hay que recalcar es que a pesar de que estos clubes han tenido jugadores de mucha calidad, no lo han ganado el torneo, porque creo que, a pesar de tener jugadores de mucha calidad, hay que armar un equipo competitivo, y que las ideas de cada jugador estén claras para que sea un equipo engranado, un grupo unido. No solo se necesitan jugadores de calidad, porque si no hay un engranaje perfecto, por ahí las cosas se pueden quebrar", sentenció.