Qué canal transmitió Real Madrid vs. Inter por Champions League

Real Madrid vs. Inter de Milán ( EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO ) chocaron este miércoles 15 de septiembre por la primera fecha del grupo D de la UEFA Champions League 2021 . El duelo se jugó en el estadio San Siro de la ciudad de Milán a partir de las 14:00 horas de Lima (16:00 horas de Buenos Aires; 21:00 horas de Madrid). Esta fue la guía de canales de televisión por cada uno de los países habilitados.

80' Disparo de Vinicius que no termina con dirección al arco del Inter

En Sudamérica, la cadena internacional ESPN 2 tendrá la señal para los países como Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú. Además, habrá el duelo Real Madrid - Inter será televisado vía live streaming por la aplicación de Star Plus, que reemplazó a ESPN Play.

En los países de Centroamérica y el Caribe, tendremos diferentes señales que llevarán el Real Madrid vs. Inter de Milán en Honduras (Deportes TVC, Telecadena 7 y 4), Guatemala (ESPN), Costa Rica (ESPN), Cuba (Rebelde), República Dominicana (ESPN), El Salvador (ESPN) y Panamá (Flowsports.co, RPC, Medcom GO y Flow Sports App).

En los Estados Unidos, la transmisión del Real Madrid-Inter vs en varios servicios de cable y PPV como TUDN App, Univision NOW, Galavision, Paramount Plus y TUDN.com.