Sergio Ramos volverá al Santiago Bernabéu, pero para ser rival de su amado Real Madrid

Sergio Ramos enfrentará a Real Madrid por Champions League.

Un dato no menor, es que Sergio Ramos no está del todo bien físicamente. Un aspecto que puede confirmar que el central no llegue para los duelos claves de Champions League ante Real Madrid . Ya se verá cómo evoluciona con el pasar de los meses y saber si estará nuevamente en el Santiago Bernabéu.

"El destino es muy caprichoso. Me hubiese gustado que tocase otro equipo. Me hubiese gustado no enfrentarme al Real Madrid… Pero volver a casa tras no haber tenido despedida es algo alegre", manifestó Sergio Ramos desde París.