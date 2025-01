PSG vs. Real Madrid: Pronóstico y cuánto pagan las casas de apuestas en Champions League

Millones de aficionados ya palpitan lo que será este emocionante encuentro entre PSG vs. Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League . Ambos planteles se perfilaban como candidatos a alzar la 'Orejona', pero ahora deberán enfrentarse entre sí para seguir avanzando a las siguientes instancias.

Pese a este buen momento en sus ligas, el desempeño de los planteles no es el más óptimo posible de cara a este duelo de Champions League. Aficionados no están nada contentos con el desempeño de los jugadores, por lo que es una incógnita que tanto puedan cambiar a pocas horas de este partido entre PSG vs. Real Madrid.