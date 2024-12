Argentina venció 4-1 a Bolivia y aseguró liderato en el Grupo A de la Copa América

Argentina se impuso por 4-1 a Bolivia en el Arena Pantanal de Cuiabá por la jornada 5 del Grupo A de la Copa América 2021 . Con goles de Alejandro Gómez, doblete de Lionel Messi y Lautaro Martínez, la 'albiceleste' aseguró el primer lugar del Grupo A y con ello se clasificó a los cuartos de final. Enfrentará en dicha llave al combinado de Ecuador quien obtuvo el cuarto lugar en el Grupo B. Erwin Saavedra anotó el descuento para los pupilos de César Farías quien no pudo sumar punto alguno en el certamen.

4' Lionel Messi intenta por su parte, pero no encuentra opción.

7' Messi intenta hilvanar para Argentina, pero no logra su cometido.

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Argentina vs. Bolivia!

La gran novedad que tendrá Argentina será la presencia desde el arranque de Franco Armani, portero que no había podido sumar minuto alguno en la Copa América 2021 por haber dado positivo para COVID-19.

"La mayoría de las veces que pudimos haber repetido, no hemos tenido a los jugadores. Me hubiera gustado repetir el equipo. La base son siete u ocho que siempre han repetido. Todas las selecciones tienen tres o cuatro jugadores que van rotando y demostrando que pueden estar. Es la competencia sana que tiene este deporte y saben que en cualquier momento pueden entrar. Estoy convencido que están los mejores y partido a partido hay que buscar lo mejor. Las lesiones y la poca continuidad hicieron que no podamos repetir", dijo en la previa del partido el DT Lionel Scaloni.