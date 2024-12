Cambio en la selección peruana: Gareca eligió al reemplazante de Alexander Callens

Un cambio obligado por no estar al 100 % hará Ricardo Gareca para enfrentar a Paraguay por los cuartos de final de la Copa América 2021. Alexander Callens , quien salió lesionado durante el último choque ante Venezuela, solo sufrió una distensión en la pierna derecha, pero no estar en su plenitud haría que salga de la oncena titular.

El zaguero del New York City de la MLS no sufrió un desgarro, como se temía en primera instancia, pero hasta el momento no pudo entrenar a la par con sus compañeros. Por ello, el comando técnico estaría tomando la decisión de no arriesgarlo.