Papá de Martínez explicó por qué les jugó a la 'boquilla' a los seleccionados de Colombia

Emiliano Martínez , guardameta de Argentina, se convirtió en el protagonista de la definición por penales frente a Colombia por las semifinales de la Copa América 2021 y no solo por sus atajadas, sino por todo el trabajo verbal y psicológico que le hizo a sus oponentes.

Más de uno ha celebrado la forma intrépida en la que Martínez 'trabajó' a sus rivales y les terminó atajando sus disparos. No obstante, el gesto con las caderas que hizo después de taparle el penal a Mina ha instalado la interrogante: ¿Por qué lo hizo? ¿Es esta su forma de atajar?

"Lo escuchaba y yo no podía creer que fuera Emi. El es muy hablador abajo y grita, pero así con los rivales, no. Tiene que haber algún motivo, porque a Cardona y Cuadrado no les dijo nada", expresó su padre.