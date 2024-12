CONMEBOL fue sancionada por desmanes en la final de la Copa América 2021

Según explicó la autoridad, los fiscales que fueron enviados al recinto constataron que frente a las taquillas del legendario estadio, numerosos hinchas estuvieron aglomerados y varios de ellos no portaban elementos básicos contra el coronavirus, como la mascarilla por ejemplo.

Y es que en la antesala de la final de la Copa América 2021, no estaba previsto la presencia de hinchas en el Estadio Maracaná. Sin embargo, debido a la importancia del duelo (entre Argentina vs Brasil), CONMEBOL decidió elevar un pedido a la Prefectura de Río de Janeiro.

Uno de los argumentos que utilizó el ente sudamericano fue el partido celebrado por la final de la Copa Libertadores 2020 entre Santos vs Palmeiras, en donde se tuvo un aforo del 10% y no se registró ningún incidente, según refirieron las autoridades locales. Lamentablemente, para este caso no fue así.