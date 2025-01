River – Argentinos EN VIVO, ver ESPN 2 HD: partido de hoy por Copa Libertadores

River vs. Argentinos EN VIVO, ONLINE, EN DIRECTO, GRATIS y SIN CORTES juegan este miércoles 21 de julio, desde las 21:30 horas de Buenos Aires y 19:30 horas de Lima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 . El partido será transmitido por ESPN 2 y ESPN Play . Puedes seguir todas las incidencias, con videos al instante, a través del minuto a minuto en Líbero.pe .

Los 'Millonarios' no quieren cometer los errores del encuentro de ida. Dominaron el partido, controlaron el balón, pero no llevaron la superioridad en el marcador. Argentinos no se amilanó y en los minutos finales encontró el tanto del empate gracias a Gabriel Hauche.