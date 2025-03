DT de Melgar contundente tras la derrota ante Cerro Porteño: "No hay que perder la fe"

Melgar no pudo hacer valer su localía ante Cerro Porteño y perdió 1-0 por el partido de ida de la fase 3 de Copa Libertadores. Los arequipeños no pudieron aprovechar la ventaja de la altura y deberán definir su clasificación a la fase de grupos del torneo en Paraguay .

Al respecto, el DT de FBC Melgar opinó sobre el desempeño de su equipo, lamentó los errores que cometieron y no dudó en mandar un peculiar mensaje a la hinchada 'rojinegra'. Además, recalcó que la serie aún no está definida.

" El primer tiempo no fue como nosotros queríamos, equivocamos los caminos , no tuvimos profundidad ni buenas terminaciones. El rival se sentía cómodo con su bloque bajo y en las transiciones llegaron lo penales. En el segundo tiempo fue distinto , nos impusimos y creamos situaciones, yo creo que debimos llevarnos algo del partido, pero esto es fútbol ", declaró el técnico argentino.

"El apoyo es incondicional, la gente como siempre nos apoyo. No hay que perder la fe, todavía faltan 90', es fútbol y esto puede pasar. El equipo demostró que compitió de igual a igual contra un gran rival. Hemos remontado un partido con Sullana, pero hoy no se pudo", añadió.

"Los pequeños detalles siempre me molestan, porque queremos que sean iguales para ambos lados, queremos competir de igual a igual. No queremos que nos beneficien, pero no puede ser que den 6 minutos, luego del manejo de los tiempos del arquero, cuando el línea me dijo que iban a ser 10 minutos", finalizó.