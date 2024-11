TNT Sports EN VIVO, River vs. Newell's por Liga Profesional: hora y formaciones

TNT Sports EN VIVO River Plate vs Newell's Old Boys desde el Estadio Marcelo Bielsa por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina hoy miércoles 15 de septiembre. Conoce el horario y todos los detalles sobre este encuentro que lo podrás seguir minuto a minuto a través de Libero.pe.

De otro lado, Newell’s Old Boys no llega en su mejor momento, pues el equipo no sabe lo que es ganar desde hace 5 fechas. Ellos actualmente no se encuntran atravesando por su mejor momento, esto luego de perder 3 partidos seguidos y haber empatado dos.