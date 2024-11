Carlos Zambrano: las razones por las que no es considerado en Boca Juniors

¡No la pasa bien! Carlos Zambrano es uno de los jugadores más aclamados por los hinchas de la selección peruana para esta próxima fecha triple de las Eliminatorias, sin embargo, el presente del defensor no dice que no se encuentra pasando por un buen momento en Boca Juniors, ya que no gozaría de la confianza del actual entrenador, Sebastián Battaglia.