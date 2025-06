Mr. Peet fue directo y sorprendió con rotundo comentario sobre Guillermo Viscarra: "Es..."

Con un polémico gol de penal del ecuatoriano Fernando Gaibor, Alianza Lima venció 1-0 a Melgar en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025. El equipo de Néstor Gorosito marcha firme y no le pierde el paso al líder, Universitario de Deportes. A estas alturas del campeonato, Mr. Peet analizó el rendimiento del elenco victoriano y lanzó un firme mensaje sobre Guillermo Viscarra.

Mr. Peet lanzó firme comentario sobre el nivel de Guillermo Viscarra

En la antesala del partido que afrontaron blanquiazules y arequipeños, el periodista deportivo Peter Arévalo fue consultado respecto a la alineación que debió ser titular, y no dudó en señalar que el arquero Ángelo Campos, debió tener la chance de ir desde el arranque por 'Billy', ya que su nivel no ha sido el mejor durante los últimos duelos con los íntimos.

Durante la transmisión de su programa 'Madrugol' de YouTube, el narrador deportivo también recordó que incluso con la selección boliviana dejó de ser titular indiscutible para el DT Óscar Villegas, y ello viene afectando su rendimiento con la escuadra victoriana.

Mr. Peet criticó el nivel de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

"Viscarra no recuperó la seguridad que tuvo en alguna parte del torneo. Yo creo que le hizo mal el tema con la selección boliviana, ya que perdió el titularato", declaró Mr. Peet.

De la misma manera, el periodista agregó que Viscarra también tuvo desaciertos en algunos encuentros que terminaron influyendo en contra del equipo. "Conforme pasaron los partidos, todo se agrevió, por errores específicos que le costaron mucho a los íntimos en pasajes de ambos torneos".

En la parte final de sus declaraciones, Mr. Peet volvió a manifestar que el guardameta peruano debería tener más chance de jugar como titular. "No transmite seguridad Viscarra y esto no es en contra de nadie, es cuestión de fútbol. A mi me parece que era el momento de darle la oportunidad al 'Mono' Campos y no es porque estoy en contra de nadie", sentenció el comunicador.