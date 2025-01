Óscar Ruggeri sobre la salida de Messi del Barcelona: "Los van a matar a los dirigentes"

Uno de los que no se quedó callado por la situación que se vive en Barcelona entorno a la salida de 'Leo' fue Óscar Ruggeri. El exjugador y panelista de ESPN apuntó duramente a la dirigencia: "No tengo duda. Los van a matar. Los dirigentes del Barcelona no van a poder ir a la cancha y sentarse a ver un partido. Hay muchos hinchas del Barcelona, no queda duda; pero otros solo pagan el abono por solo ver a Messi".