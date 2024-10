Griezmann y Coutinho, obligados a bajarse el salario en el Barcelona

Barcelona empezó con el pie derecho la nueva era sin Lionel Messi. Los de Ronald Koeman vencieron 4-2 a la Real Sociedad en su estreno y piensan en alto para esta temporada, aunque las cosas no marchan del todo bien en el tema económico.

Como es sabido, si bien ya no está 'Leo' en el club, los números se mantienen en rojo y una de las prioridades que tiene Joan Laporta es que el Barcelona no se siga perjudicando y salga a flote.

Sin embargo, también es necesario reunirse con Antoine Griezmann y Coutinho , quienes pasaron a ser los dos jugadores mejores pagados tras la marcha de Lionel Messi. Según 'Sport', ambos futbolistas han mostrado predisposición, aunque todavía no se han sentado a negocias.

Ambos jugadores son de los mejores pagados en el club.

Un tema no menor es que el caso del brasileño es complejo debido a que no se le han dado las cosas desde que llegó a España y los equipos que han intentado comprarlo, dejaron en claro que no estaban en capacidad de pagar su salario.