¡Todo por el Barcelona! Gerard Piqué se arriesga y estará ante Athletic Bilbao

Gerard Piqué no pierde la oportunidad de ganarse aún más a la hinchada del Barcelona por eso no quiere dejar de estar en ningún partido con el club. Ante la Real Sociedad, el defensor terminó con molestias en un gemelo y el cuerpo médico ordenó al central descansa y no jugar contra el Bilbao, pero las indicaciones -al parecer- no fueron escuchadas. El central fue convocado.