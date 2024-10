'Papu' Gómez sobre Lionel Messi: "Me hizo llorar"

Alejandro Gómez , mejor conocido en el mundo futbolístico como el ' Papu ' no tuvo reparos en llenar de elogios a su gran amigo y compañero en la Selección Argentina , Lionel Messi , que ahora se encuentra en boca de todos tras dejar el Barcelona de toda su vida por el PSG .

"Messi es un líder absoluto, me hizo llorar con su charla en la final de la Copa América . Es el más normal y simple de todos nosotros. Te puedo asegurar que es el tipo y el compañero más común que hay. Pero lleva el apellido Messi y muchos creerán que se comporta de manera diferente. Ojo, es un líder absoluto, es un capitán con todas las letras", señaló Gómez.

Asimismo, el hoy delantero del Sevilla se animó a compararlo con Diego Armando Maradona, pero marcó distancias entre ambos. "Siempre lo quieren comparar con Diego, quieren que grite y que se pelee, y Leo no es así. Pero si lo tiene que hacer puertas adentro, lo hace. Lo que pasa es que Leo no lo va a sacar a la luz nunca y no va a vender humo. Cuando se tiene que enojar y te tiene que decir algo, te lo dice entre cuatro paredes", añadió.