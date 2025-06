River Plate vs Inter EN VIVO por Mundial de Clubes: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Momento de un partidazo con mucha historia entre River Plate vs Inter de Milán. Ambos elencos comparten el primer lugar del grupo E de Mundial de Clubes, pero el conjunto 'millonario' se ubica primero por mejor diferencia de goles. Disfruta de este vibrante encuentro HOY, miércoles 25 de junio, a partir de las 20:00 hora peruana (22:00 horas de Buenos Aires) con la transmisión de América TV, DGO (Dsports) y DAZN.

¿Cuándo juega River vs Inter?

Este partido del Mundial de Clubes se juega este miércoles 25 de junio en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. Ambos elencos tienen la misma cantidad de puntos, pero necesitan del triunfo para asegurar su clasificación como líder del grupo E.

¿A qué hora juega River vs Inter HOY?

Este duelo del Mundial de Clubes se juega HOY a partir de las 20:00 hora peruana (22:00 horas de Buenos Aires). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

PAÍSES HORARIOS México 19:00 horas Perú, Ecuador, Colombia 20:00 horas Bolivia, Venezuela, Chile 21:00 horas Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay 22:00 horas

¿Dónde ver River Plate vs Inter?

La transmisión del partido entre River Plate vs Inter se verá EN VIVO y EN DIRECTO por América TV GO, Disney Plus, DGO (DSports) y DAZN. Vale indicar, que estos canales son los oficiales para la FIFA, por lo que no hay excusas para perderse este choque.

River Plate es líder del grupo E del Mundial de Clubes 2025.

Formación River Plate vs Inter

Alineación River Plate: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Paulo Díaz; Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro o Santiago Simón; Franco Mastantuono, Facundo Colidio.

Alineación Inter: Yann Sommer; Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Stefan De Vrij, Carlos Augusto, Federico Dimarco; Nicolò Barella, Kristjan Asllani, Nicola Zalewski; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.

River Plate vs Inter: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Inter de perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante River Plate. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS INTER EMPATE RIVER PLATE Betano 2.22 3.00 4.10 Bet365 2.15 3.10 3.80 1XBet 2.20 3.15 3.94 Coolbet 2.17 3.20 3.75 Doradobet 2.12 3.10 4.00

Inter recupera a Dumfries y Thuram

Dos de las figuras de Inter de Milán tienen el alta médica y técnica para el compromiso ante River Plate por el Mundial de Clubes. Se trata de Marcus Thuram y Denzel Dumfries, piezas claves que permitieron que los 'azzurris' clasifiquen a la final de Champions League, por lo que hay buenas nuevas de cara a este vital compromiso.